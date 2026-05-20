Durante un incontro tra il presidente di un paese e il leader cinese, quest'ultimo ha chiesto un cessate il fuoco immediato in Iran, sottolineando l'urgenza di un'azione globale per fermare le ostilità in Medio Oriente. Il capo del Cremlino ha commentato che l'accordo con Pechino rappresenta un'intesa senza precedenti. Entrambi hanno espresso preoccupazione per la ripresa delle ostilità nella regione, definendola “inopportuna” e sottolineando la necessità di intervenire per fermare il conflitto.

È “inopportuna” la ripresa delle ostilità in Medio Oriente, dove è necessario un cessate il fuoco ”globale”. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping durante l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin a Pechino. “Un cessate il fuoco completo è di estrema urgenza, la ripresa delle ostilità è ancor più sconsigliabile e il mantenimento dei negoziati è particolarmente importante”, ha detto Xi a Putin, secondo l’agenzia di stampa Xinhua. La guerra in Iran è stata al centro del confronto privato tra i due leader, concluso in mattinata a Pechino. Colloqui “cordiali e sostanziali”, riporta l’agenzia di stampa cinese Xinhua. Sul tavolo il nuovo ordine globale e “l’unilateralismo” americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incontro Putin-Xi. Il leader cinese: “In Iran urgente il cessate il fuoco completo”. Il capo del Cremlino: “Intesa con Pechino senza precedenti”

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Donald Trump Says Iran Will Dominate Upcoming High-Stakes Talks With Xi Jinping This Week

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