WWE | Perché CM Punk è sparito dagli show dopo WrestleMania?

Dopo l'episodio di Raw del 20 aprile, CM Punk non è più apparso negli show della WWE. La sua assenza è iniziata subito dopo l'incontro con Cody Rhodes, tenutosi durante la trasmissione. Da allora, non ha partecipato a nessuna puntata successiva della programmazione ufficiale della federazione.

CM Punk non appare nella programmazione della WWE dal Raw successivo a WrestleMania, andato in onda il 20 aprile, quando ha avuto un faccia a faccia con Cody Rhodes. Da quel momento, il wrestler di Chicago è scomparso dagli schermi senza alcuna spiegazione televisiva. Il motivo dell’assenza: cambi creativi legati a Gunther e Jacob Fatu. Secondo quanto riportato da False Finish sabato, l’assenza di CM Punk sarebbe dovuta a un cambio di programma nei piani creativi della WWE. In particolare, la decisione della federazione di spostare Gunther a SmackDown e di portare Jacob Fatu a Raw per un feud con Roman Reigns avrebbe modificato il calendario e la direzione creativa prevista per Punk. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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