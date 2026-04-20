WWE | CM Punk perde la calma dopo WrestleMania 42 tensione con un fan a Las Vegas

Dopo la sconfitta nel match principale di WrestleMania 42 contro Roman Reigns, CM Punk ha avuto un episodio di tensione a Las Vegas, coinvolgendo un fan. La serata è stata caratterizzata da un momento di nervosismo per il wrestler, che ha perso la calma davanti alla presenza di alcuni spettatori. La situazione ha attirato l'attenzione dei presenti e successivamente è stata riportata dai media specializzati.

Notte movimentata per CM Punk dopo la sconfitta nel main event di WrestleMania 42 contro Roman Reigns. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Punk sarebbe stato protagonista di un acceso confronto con un fan all’interno del MGM Grand Hotel & Casino, pochi minuti dopo la fine dello show. Watch full video on TMZ Il confronto con il fan. In un video circolato online, si vede Punk avvicinarsi a un fan che stava riprendendo la scena mentre Bayley stava salutando alcune persone nella hall dell’hotel. Il wrestler, visibilmente infastidito, si è avvicinato all’uomo e ha colpito il suo telefono, facendolo abbassare bruscamente. Subito dopo è intervenuta la sicurezza, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: CM Punk perde la calma dopo WrestleMania 42, tensione con un fan a Las Vegas Notizie correlate Cody Rhodes-Orton, CM Punk-Reigns e poi... Wrestlemania 42, si accende lo spettacolo a Las VegasWrestleMania 42 è l’evento più atteso dell’anno: due notti di meraviglioso spettacolo targato Wwe live solo su Netflix. WWE: Due italiani convocati ai tryout di WrestleMania 42 a Las VegasRenzo Rose ed Ema Corsi tra i wrestler internazionali invitati dalla WWE per i provini legati alla settimana di WrestleMania 42 Renzo Rose ed Ema... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: WrestleMania 42, preview della seconda serata dello show; Dove vedere in diretta streaming la Night 1 e Night 2 di WrestleMania 42 in Italia?. Una grande stella della WWE risponde finalmente a CM Punk a Wrestlemania 42Tutta la settimana l´atmosfera era stata tesa. CM Punk è entrato a WrestleMania 42 come l´attuale Campione del Mondo dei Pesi Massimi, una stella rara che, con il suo ritorno in WWE, ha suscitato ... worldwrestling.it Result of Roman Reigns vs. CM Punk WWE World Heavyweight Championship match at WrestleMania 42 - Rumor KillerThe stage is set for Roman Reigns and the WWE World Heavyweight Champion CM Punk to headline WrestleMania 42 Night Two in Las Vegas. A rumor killer has emerged on the potential outcome. The Head of ... sportskeeda.com Notte leggendaria a Las Vegas, dallo scontro tra titani tra Oba Femi e Brock Lesnar, all'indimenticabile main event tra CM Punk e Roman Reigns, scopri tutto quello che è successo nella seconda notte di #WrestleMania tinyurl.com/3nkvym9v Rivivi le emozio - facebook.com facebook Dai social.. panel della “WarnerBros”, allla convention del “CinemaCon” a Las Vegas, dedicato al prossimo ritorno di “Dune”, con un terzo capitolo previsto a Dicembre e la passerella alla kermesse dei suoi ritrovati protagonisti.. non solo #TimothéeChalamet e x.com