La WWE ha annunciato il ritorno di Saturday Night’s Main Event, che si terrà il 23 maggio all’Allen County War Memorial Coliseum di Fort Wayne, Indiana. La serata rappresenta la ripresa di uno degli appuntamenti storici del circuito, con la data confermata una settimana prima di Clash in Italy, evento che coinvolge diversi wrestler e appassionati.

La WWE ha ufficializzato il ritorno del Saturday Night’s Main Event per il 23 maggio, con lo show che si terrà presso l’Allen County War Memorial Coliseum di Fort Wayne, Indiana. Si tratta del primo evento televisivo della WWE nell’area dal 2014, e del primo Saturday Night’s Main Event in Indiana dal lontano 1992. Il dato più rilevante per il pubblico italiano riguarda la collocazione nel calendario: Saturday Night’s Main Event del 23 maggio andrà in scena esattamente una settimana prima del Clash in Italy, il premium live event in programma il 31 maggio a Torino. Questa vicinanza nel calendario lascia pensare che le storyline in corso in quel periodo saranno costruite per avere sviluppi su uno dei due show, con SNME che potrebbe fungere da ultimo grande appuntamento televisivo prima dell’evento italiano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Saturday Night’s Main Event torna il 23 maggio, una settimana prima di Clash in Italy

