Durante l’episodio di SmackDown del 27 marzo, trasmesso alla PPG Paints Arena di Pittsburgh, Randy Orton ha affrontato Jelly Roll in un incontro che si è concluso con la vittoria di Orton. La serata è stata caratterizzata da un’escalation di tensioni tra Orton e Cody Rhodes, con quest’ultimo coinvolto in un episodio di accese discussioni che ha aumentato la pressione in vista di WrestleMania.

Durante l’episodio di SmackDown del 27 marzo, andato in scena alla PPG Paints Arena di Pittsburgh, la situazione è completamente degenerata in vista di WrestleMania. Nel main event della serata, Randy Orton ha sconfitto Matt Cardona in modo brutale, ma non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare. RKO TO MATT CARDONA RANDY ORTON WINS! #SmackDown pic.twitter.com7fOZMPfeNV — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) March 28, 2026 Subito dopo, Cody Rhodes è arrivato con il suo bus, senza la cintura alla vita, chiaramente in cerca di uno scontro. CODY RHODES IS HERE! #SmackDown pic.twitter.comfwaxGQy4M1 — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) March 28, 2026 Ignorando completamente gli Officials WWE, si è precipitato sul ring e in pochi secondi è scoppiata una rissa violentissima con Orton. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton stende Jelly Roll mentre esplode la guerra con Cody Rhodes a SmackDown

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