Ethan Page debutta nel main roster della WWE | ecco i dettagli

Ethan Page ha fatto il suo debutto nel main roster della WWE, passando dall'NXT alle luci principali dello spettacolo. L’atleta, noto per il suo carisma, ora si trova a competere in un contesto di grande visibilità, confermando la sua presenza tra i protagonisti della federazione. La sua transizione è stata ufficializzata e annunciata durante gli ultimi eventi della WWE.

Il recente transito di Ethan Page tra le luci dell’NXT e le prospettive sul main roster ridefinisce il profilo di un atleta capace di unire carisma a affidabilità. Il percorso della cintura nordamericana ha lasciato segnature precise: una gestione della cintura con continuità, un pubblico che ha seguito con attenzione ogni segmenti e una valutazione interna orientata a promuoverlo sui palcoscenici principali della WWE. Le indicazioni permittono di intravedere nuove opportunità e scenari concreti, con una possibile collocazione tra Raw o SmackDown nei prossimi mesi. Il dominio come nxt north american champion si è chiuso dopo 273 giorni, segnando il periodo di maggior longevità per la cintura nordamericana. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

