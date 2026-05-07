Blake Monroe si prepara a entrare nel roster principale della WWE, con un debutto previsto a SmackDown. Secondo le informazioni disponibili, la federazione ha già predisposto una storyline di rilievo che coinvolgerà la wrestler. Il suo ingresso nel main roster sembra essere accompagnato da un percorso con obiettivi chiari e da una narrazione studiata appositamente per lei.

Il debutto di Blake Monroe a SmackDown non sarà soltanto una semplice apparizione: la WWE sembra avere già piani importanti per lei. Dopo la messa in onda di un video dedicato a “The Glamour” durante l’episodio di SmackDown del 24 aprile, sono subito emerse indiscrezioni secondo cui Monroe dovrebbe debuttare ufficialmente nel roster blu entro la fine di maggio. The Glamour. Coming Soon. @BlakeMonroeWWE pic.twitter.comktGedvbs5N — WWE (@WWE) April 25, 2026 La WWE crede in Blake Monroe: Subito nel giro titolato a SmackDown. Adesso è arrivato un nuovo aggiornamento, questa volta legato alla sua direzione creativa. Secondo Cory Hays di BodySlam.net, Blake Monroe sarebbe destinata a entrare immediatamente nella scena titolata di metà card non appena inizierà ad apparire a SmackDown.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Blake Monroe vicina al debutto nel main roster, già pronta una storyline di rilievo

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