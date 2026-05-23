Emma Navarro ha vinto il WTA 500 di Strasburgo 2026, battendo in finale Victoria Mboko con il punteggio di 6-0, 5-7, 6-2 in due ore e 21 minuti. Con questa vittoria, Navarro diventa la quinta tennista americana a conquistare il titolo in questa categoria. La partita è stata disputata con continui cambi di ritmo, con Navarro che ha vinto il primo set senza perdere game, prima di perdere il secondo e chiudere poi il match nel set decisivo.

Emma Navarro diventa la quinta americana a vincere il WTA 500 di Strasburgo nella storia. Superata in una finale non banale la canadese Victoria Mboko con il punteggio di 6-0 5-7 6-2 in due ore e 21 minuti. Primo titolo stagionale e terzo in assoluto (su tre finali giocate) per una giocatrice che ha avuto davvero bisogno di queste giornate, se non per un rilancio, quantomeno per ricordarsi di essere sempre un fattore ai piani più alti. Una prova importante, e al limite del paradossale, si ha nel primo set. O meglio, nell’infinito quarto game, che caratterizza il parziale. Con Navarro già avanti di un break, conquistato a 15, e capace di annullare due palle dell’1-2 per Mboko, tale gioco si trasforma in qualcosa di più di una semplice battaglia tennistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Strasburgo 2026: Emma Navarro rinasce, batte Mboko e conquista il titolo

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