WTA | Kabbaj batte la 54ª Maria Navarro trionfa a Strasburgo

Nel circuito femminile, una giocatrice ha battuto la 54ª nel ranking, consolidando la propria posizione. A Strasburgo, un’altra atleta ha conquistato il titolo dopo aver vinto in finale. A Rabat, si attende l’esito della sfida tra due tenniste per superare l’ostacolo rappresentato da Jill Teichmann. Nel frattempo, il ritiro di una giocatrice dall’attività agonistica ha influito sulla preparazione di altre atlete in vista del Roland-Garros.

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