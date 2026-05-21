WTA | Kabbaj batte la 54ª Maria Navarro trionfa a Strasburgo
Nel circuito femminile, una giocatrice ha battuto la 54ª nel ranking, consolidando la propria posizione. A Strasburgo, un’altra atleta ha conquistato il titolo dopo aver vinto in finale. A Rabat, si attende l’esito della sfida tra due tenniste per superare l’ostacolo rappresentato da Jill Teichmann. Nel frattempo, il ritiro di una giocatrice dall’attività agonistica ha influito sulla preparazione di altre atlete in vista del Roland-Garros.
?? Punti chiave Chi riuscirà a superare l'ostacolo di Jill Teichmann a Rabat? Come influirà il ritiro di Oliynykova sulla preparazione per il Roland-Garros? Chi vincerà il derby canadese tra Victoria Mboko e Leylah Fernandez? Perché l'eliminazione di Tjen apre nuove possibilità nel tabellone marocchino??? In Breve Oliynykova si ritira a Strasburgo dopo soli 4 game per motivi fisici. Victoria Mboko sfiderà Leylah Fernandez nei quarti di finale a Strasburgo. Kabbaj affronterà Jill Teichma . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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