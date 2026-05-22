WTA Strasburgo 2026 la favorita Mboko e l’outsider Navarro volano in finale

Il torneo WTA di Strasburgo 2026 si avvicina alla conclusione con le semifinali giocate nelle ultime ore. La prima favorita del tabellone, una giocatrice francese, ha superato le avversarie e si prepara alla finale, mentre l’outsider, una atleta proveniente da un altro continente, ha anch’essa ottenuto la qualificazione. Entrambe le atlete si sono imposte rispettivamente contro le loro rivali, portando a un match decisivo che si disputerà nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il torneo WTA di Strasburgo torna in campo per le semifinali. Saranno la prima favorita del tabellone francese e un’outsider a caccia dello standard di rendimento che sembrava perduto ad affrontarsi nella sfida decisiva. La canadese Victoria Mboko e l’americana Emma Navarro volano in finale al termine di due partite dall’andamento decisamente opposto. Nel primo incontro di giornata Emma Navarro domina la connazionale Ann Li 6-1 6-3 in un’ora e diciotto minuti. La numero 39 WTA, dopo aver salvato quattro palle break nel gioco di apertura, prende definitivamente il largo, toglie due volte il servizio all’avversaria, vola sul 5-0 e trasforma il primo set point per il comodo 6-1 in poco più di trenta minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Strasburgo 2026, la favorita Mboko e l’outsider Navarro volano in finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: WTA Strasburgo 2026, Mboko e Ann Li approdano in semifinale Leggi anche: Tabellone WTA Strasburgo 2026: Victoria Mboko guida il seeding in Francia WTA Strasburgo 2026, Mboko e Ann Li approdano in semifinaleIl torneo WTA di Strasburgo torna in campo per i quarti di finale. Rispetta il pronostico favorevole della vigilia la canadese Victoria Mboko, prima ... oasport.it WTA Strasburgo 2026: derby canadese Mboko-Fernandez ai quarti, Alexandrova outQuattro secondi turni e due ultimi primi turni si sono giocati oggi al WTA 500 di Strasburgo, il maggiore degli eventi su tutta l'area tennistica di ... oasport.it