wta rabat 2026 le semifinali saranno udvardy kalinina e teichmann marcinko

Oggi si svolgono i quarti di finale del WTA 250 di Rabat, in Marocco, su campi in terra battuta. Nel torneo di singolare femminile, che non vede la presenza di tenniste italiane, le vincitrici si preparano a sfidarsi nelle semifinali di domani. Le partite in programma sono Udvardy contro Kalinina e Teichmann contro Marcinko, con le rispettive vincitrici che accederanno alla fase successiva del torneo.

Quarti di finale Panna Udvardy (Ungheria, 7) b. Camila Osorio (Colombia) 7-5 6-3 Anhelina Kalinina (Ucraina) b. Anna Bondar (Ungheria, 5) 6-4 7-5 Jil Teichmann (Svizzera) b. Yasmine Kabbaj (Marocco, WC) 6-1 5-7 7-6 (6) Petra Marcinko (Croazia, 6) b. Jessica Bouzas Maneiro (Spagna, 2) 6-3 6-4 WTA Rabat 2026, Bouzas Maneiro e Kalinina ai quarti. Eliminate Tjen e Maria, favola Kabbaj ‘La Fagianata’ di Magrini: “Meno volate di gruppo? Non mi dispiace. Su Pellizzari sono ancora fiducioso” IL FORCING DELLA MOVISTAR HA FRANTUMATO IL GRUPPO Oggi ci stava il forcing della Movistar, avevano Aular. Secondo me è. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it

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