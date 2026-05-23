Welfare generativo in Calabria l' ultima fatica letteraria del sociologo Rao

Da reggiotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il volume “Il welfare generativo in Calabria”, scritto dal sociologo Rao. Il libro analizza le pratiche di welfare in regione, evidenziando iniziative e progetti che coinvolgono comunità locali e istituzioni. La pubblicazione approfondisce modelli di intervento e strategie di sviluppo sociale, con particolare attenzione alle esperienze che promuovono l’autonomia e la partecipazione dei cittadini. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori interessati alle tematiche sociali e di sviluppo regionale.

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Presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il volume “Il welfare generativo in Calabria. Istruzioni per l’uso”, pubblicato da Callive Edizioni e firmato dal sociologo Francesco Rao. L’opera si inserisce nel dibattito contemporaneo sulle trasformazioni sociali e territoriali della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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