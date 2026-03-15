L' ex rettore Giuseppe Zaccaria presenta la sua ultima fatica letteraria

Lunedì 16 marzo alle 15.30 nell’archivio antico di Palazzo Bo si svolgerà la presentazione del libro “Resistenza e Costituzione”. L'evento è organizzato per discutere del volume scritto dall'ex rettore Giuseppe Zaccaria, che affronta temi legati alla resistenza e alla Costituzione italiana. La presentazione vedrà la partecipazione di alcuni esperti e sarà aperta al pubblico.

Lunedì 16 marzo, alle 15.30, nell’archivio antico di Palazzo Bo si terrà la presentazione del volume “Resistenza e Costituzione. Attualità di un impegno” Lunedì 16 marzo, alle 15.30, nell’archivio antico di Palazzo Bo si terrà la presentazione del volume “Resistenza e Costituzione. Attualità di un impegno” a cura di Giuseppe Zaccaria, già rettore dell’Università di Padova. A quasi 80 anni dall’approvazione della Costituzione repubblicana, il volume presenta un check up sintetico ma completo del documento che fonda la nostra convivenza civile, ricostruendo il tessuto storico e morale da cui nasce: le sue matrici etiche nella Resistenza, il... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Leggi anche: Antonio Albanese protagonista in sala a Lecco per la sua ultima fatica Una raccolta di contenuti su Giuseppe Zaccaria Argomenti discussi: Ente Petrarca, nuovo presidente: la nomina spacca il consiglio; Hospice pediatrico in via Falloppio, affidati i lavori: avrà 8 posti letto con angolo cottura, sale comuni e si svilupperà su quattro piani.