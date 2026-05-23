Wein Tour Cattolica inaugurata la decima edizione | premiate le sei cantine fedelissime presenti sin dal primo anno
Venerdì pomeriggio è iniziata la decima edizione di Wein Tour Cattolica, evento dedicato al vino dell’Emilia-Romagna. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e ha premiato sei cantine che sono presenti fin dalla prima edizione. La festa celebra il rapporto tra territorio, cultura e convivialità attraverso degustazioni e iniziative legate al mondo del vino.
Si è aperta venerdì pomeriggio brindando con grande presenza di pubblico la decima edizione di Wein Tour Cattolica, la manifestazione che da dieci anni celebra il vino dell’Emilia-Romagna e il legame tra territorio, cultura e convivialità. L'inaugurazione in viale Bovio, con la sindaca di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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