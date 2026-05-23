Wein Tour Cattolica inaugurata la decima edizione | premiate le sei cantine fedelissime presenti sin dal primo anno

Notizia in breve

Venerdì pomeriggio è iniziata la decima edizione di Wein Tour Cattolica, evento dedicato al vino dell’Emilia-Romagna. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e ha premiato sei cantine che sono presenti fin dalla prima edizione. La festa celebra il rapporto tra territorio, cultura e convivialità attraverso degustazioni e iniziative legate al mondo del vino.