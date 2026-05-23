Vullo è biancorosso

La Correggese Calcio ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Matteo Vullo come nuovo allenatore della prima squadra. La società ha confermato la scelta dopo settimane di attesa. Vullo prende il posto dell’allenatore precedente e guiderà il team nelle prossime partite. La società non ha fornito dettagli sui termini dell’accordo. La comunicazione è stata pubblicata sui canali ufficiali del club.

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale, la Correggese Calcio ha ora comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Matteo Vullo (foto). "Con l’innesto di mister Vullo, la Correggese inserisce in panchina una figura giovane, emergente e di forte temperamento - spiega la società - scelta dalla dirigenza per guidare la nuova stagione del club e dare un’identità precisa alla squadra in vista dei prossimi impegni di Serie D ". Classe 1983, Matteo Vullo è un conoscitore del calcio dilettantistico che ha già dimostrato il suo valore su piazze importanti del panorama nazionale. Arriva a Correggio forte dell’ottimo lavoro svolto nella passata stagione alla guida del Sant’Angelo, dove è subentrato a campionato in corso riuscendo a centrare con determinazione l’obiettivo della salvezza diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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