Nel match di ieri, Barford si è distinto con 27 minuti sul campo, segnando cinque su sette da due punti e tre su cinque da tre, con due liberi realizzati su due tentativi. Ha anche catturato un rimbalzo, commesso una perdita e distribuito un assist. La sua presenza è risultata determinante nel corso della partita, mentre Caupain ha dovuto affrontare un impegno supplementare per supportare la squadra nelle fasi più delicate.

Jaylen BARFORD (27 minuti, 57 da 2, 35 da 3, 22 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 assist, 1 stoppata, 21 punti) Nonostante la difesa meneghina lo scelga come principale bersaglio della propria aggressività, il buon Jaylen sfodera una bella prestazione, magari discontinua, ma con sprazzi di altissimo livello. Grazie a lui l’ Una Hotels si tiene a galla dopo l’imbarcata iniziale, e sono alcuni suoi canestri a tenere vive le speranze di rimonta e a mostrare all’ Olimpia che Reggio, comunque finirà la serie, non se ne andrà in silenzio nella notte. Voto 7,5 Jokhow Panom THOR (7 minuti, 02 da 3, 1 persa da 3, 0 punti) Pochi minuti prima di rimediare una terrificante botta alla schiena ricadendo dopo uno scontro, fortuito, con Diop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barford, salvagente biancorosso. Caupain costretto agli straordinari

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