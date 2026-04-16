Palma di bronzo Coni a Pippo Simone Vullo le congratulazioni del Panathlon

Il Panathlon club Sciacca Terme ha espresso le proprie congratulazioni a Pippo Simone Vullo, socio, presidente e tecnico dell'associazione sportiva Discobolo, per aver ricevuto la Palma di bronzo al merito tecnico 2024 dal Coni. La premiazione si è svolta recentemente, riconoscendo il contributo di Vullo nel settore sportivo. La consegna del riconoscimento si inserisce in un evento ufficiale organizzato dall'ente sportivo nazionale.

Il Panathlon club Sciacca Terme esprime soddisfazione per il conferimento della Palma di bronzo al merito tecnico 2024 assegnata dal Coni a Pippo Simone Vullo, socio, presidente e tecnico dell'associazione sportiva Discobolo.Il Comitato olimpico nazionale italiano ha riconosciuto a Vullo “i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Premio Coni a Santo Tirnetta, Palma di Bronzo al merito tecnico L’evento del panathlon. Il “Premio Ciotti“ a Pippo Ricci il capitano dell’EA7È il capitano dell’Olimpia, Giampaolo “Pippo“ Ricci, autore di ’Volevo essere Robin. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vitaliano Sestito si racconta dopo la Palma di Bronzo del CONI: Un riconoscimento che mi onora; A Daniele Masciullo la Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI; L’Assisi Calcio va alla caccia del primo posto: un rush finale da vivere tutto di un fiato; Calcio Umbria, sabato 11 e domenica 12 marzo in campo i dilettanti: le designazioni arbitrali. Premio Coni a Santo Tirnetta, Palma di Bronzo al merito tecnicoIl riconoscimento nazionale celebra risultati e impegno nello sport. Un attestato che certifica non solo le competenze maturate, ma anche la continuità di un impegno portato avanti nel tempo ... agrigentonotizie.it Vitaliano Sestito si racconta dopo la Palma di Bronzo del Coni: Un riconoscimento che mi onora(Articolo e intervista di Stefano Berti) A pochi giorni dall’annuncio del prestigioso riconoscimento conferito dal CONI a Vitaliano Sestito, la redazione di Assisi Sport è tornata ad incontrarlo per d ... assisisport.it Per la morte di Giacomo Bongiorni, il carpentiere deceduto sabato scorso in piazza Palma di fronte agli occhi della compagna e del figlio di 12 anni, i due maggiorenni restano in carcere. Ma la gip Antonia Aracri non convalida il fermo perché per Eduard Alin - facebook.com facebook