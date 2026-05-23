Vought Rising svelato il primo teaser trailer del prequel di The Boys

Notizia in breve

Prime Video ha pubblicato il primo teaser di Vought Rising, il prequel di The Boys. La serie si svolge nel Vought universe e si svolge prima degli eventi della serie originale. Le immagini mostrano alcuni personaggi e ambientazioni, ma non sono stati rivelati dettagli sulla trama. La produzione è stata annunciata subito dopo la conclusione di The Boys, e l’uscita è prevista prossimamente.