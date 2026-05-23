Vought Rising svelato il primo teaser trailer del prequel di The Boys
Prime Video ha pubblicato il primo teaser di Vought Rising, il prequel di The Boys. La serie si svolge nel Vought universe e si svolge prima degli eventi della serie originale. Le immagini mostrano alcuni personaggi e ambientazioni, ma non sono stati rivelati dettagli sulla trama. La produzione è stata annunciata subito dopo la conclusione di The Boys, e l’uscita è prevista prossimamente.
Subito dopo la fine di The Boys, Prime Video ha svelato le prime immagini di Vought Rising, l’attesissima e annunciatissima nuova serie ambientata nel Vought universe, che funge da prequel della serie originale. In particolare, è stato rilasciato il primo teaser trailer della serie che vede come. 🔗 Leggi su Today.it
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Il trailer di Vought Rising è un tuffo negli anni '50: lo spinoff di The Boys promette la smitizzazione della golden ageVought Rising, prequel di The Boys ambientato nel 1950, svela le origini naziste dei supereroi americani. Il ritorno di Soldatino, uscita nel 2027 su Prime Video. badtaste.it
Vought Rising si mostra in un primo teaser trailer: è il nuovo spin-off di The BoysPrime Video ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Vought Rising, il nuovo spin-off che funge da prequel per The Boys: vediamo dunque qualcosa di questa strana storia. multiplayer.it