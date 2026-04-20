Vought Rising | Tutto sullo spin-off prequel di The Boys con Soldatino

Il franchise di Prime Video dedicato a The Boys si sta preparando a proseguire con uno spin-off prequel intitolato Vought Rising. Mentre l'ultima stagione della serie principale sta per arrivare alla conclusione, sono iniziate le fasi di sviluppo di questo nuovo progetto. La produzione e i dettagli sulla trama sono ancora in fase di definizione, ma l’attenzione è rivolta alla creazione di un nuovo capitolo ambientato nell’universo di The Boys.

Mentre la quinta stagione di The Boys si prepara a chiudere i conti con la trama principale, il franchise di Prime Video sta già gettando le basi per il suo futuro. Il terzo episodio dell’ultima stagione ha ufficialmente introdotto i protagonisti di Vought Rising, l’attesissimo prequel che vedrà il ritorno di Jensen Ackles nei panni di Soldatino. Secondo le ultime indiscrezioni di Collider, la serie dovrebbe debuttare nel 2027. Ambientata negli anni ’50, Vought Rising esplorerà le origini oscure della Vought International attraverso un formato da “mystery thriller”, concentrandosi sui primi supereroi a cui è stato somministrato il V1, la versione originale e purissima del Composto V.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Vought Rising: Tutto sullo spin-off prequel di The Boys con Soldatino Notizie correlate The Boys, arriva lo spin-off Vought Rising che svela le origini di Soldatino, Jensen Ackles: "Sarà diverso"Lo spin-off Vought Rising espande l'universo di The Boys con un prequel ambientato negli anni '50. Leggi anche: Vought Rising: James Wolk e Dylan Arnold tra i nuovi volti del prequel di The Boys Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Vought rising: Jensen Ackles rivela dettagli interessanti sullo spinoff di The Boys (e sul futuro di Soldier Boy); The Boys 5x03: il recap degli eventi più clamorosi della nuova puntata. The Boys 5: in una scena, Soldier Boy fa un cenno che anticipa ciò che vedremo in Vought RisingScopri perché Soldier Boy reagisce in modo strano quando viene menzionata Liberty in The Boys 5. La verità nasconde segreti agghiaccianti su Vought Rising. msn.com The Boys: La serie prequel Vought Rising mostra per la prima volta i suoi SuperPrime Video svela quattro dei protagonisti di Vought Rising, la serie prequel di The Boys. Si tratta dei Super Bombsight, Private Angel e Torpedo, oltre al già noto Soldatino. La prossima conclusione ... comingsoon.it Il pilot per Vought Rising si e i personaggi di Gen V no, vi devono mangiare i cani x.com Cosa sappiamo di Vought Rising: il nuovo Spin-Off di The Boys Un viaggio indietro nel tempo può essere rassicurante, nostalgico, quasi romantico… ma quando si parla dell’universo di The Boys, il passato non è mai un rifugio. È una trappola. E Vought Risi - facebook.com facebook