Vought Rising | James Wolk e Dylan Arnold tra i nuovi volti del prequel di The Boys

Prime Video ha annunciato l’ingresso di quattro attori nel cast di Vought Rising, il prequel di The Boys. Tra i nuovi volti ci sono James Wolk, noto per Watchmen, e Dylan Arnold, protagonista di Oppenheimer. Accanto a loro, saranno presenti anche Josh Randall, di Station 19, e Chad Willett, già visto in Supernatural. I ruoli ricorrenti assegnati ai nuovi interpreti sono stati resi noti dall’azienda di produzione.

Il passato della Vought si fa sempre più affollato e intrigante. Prime Video ha ufficializzato l’ingresso di quattro nuovi attori in ruoli ricorrenti per Vought Rising: si tratta di James Wolk (Watchmen), Dylan Arnold (Oppenheimer), Josh Randall (Station 19) e Chad Willett (Supernatural). La notizia è stata confermata da Deadline. I nuovi arrivati si uniscono ai già confermati protagonisti Jensen Ackles e Aya Cash, che riprenderanno rispettivamente i panni di Soldier Boy e Stormfront. Altri attori confermati sono Cecily Strong (Saturday Night Live), Mark Pellegrino (American Rust), Eric Johnson (franchise di Cinquanta sfumature) e Annie Shapero (House of the Dragon). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Vought Rising: James Wolk e Dylan Arnold tra i nuovi volti del prequel di The Boys Articoli correlati Leggi anche: L'agenda beauty di gennaio 2026 raccoglie le beauty news del nuovo anno, tra collaborazioni, nuovi volti e brand indie appena giunti in Italia One Piece 2: Verso la Rotta Maggiore – Tra nuovi volti e la sfida impossibile di ChopperDall'ingresso di Joe Manganiello nei panni di Crocodile all'azzardo della CGI per il medico della ciurma: tutto quello che c'è da sapere sul ritorno...