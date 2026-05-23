Prime Video ha svelato oggi le prime immagini di Vought Rising, l’attesissima nuova serie ambientata nell’universo di The Boys, fenomeno mondiale vincitore di numerosi Emmy Award, con Jensen Ackles e Aya Cash. L’emozionante teaser offre un’anticipazione del prossimo capitolo, in uscita nel 2027. Vought Rising rappresenta un’ulteriore espansione del franchise globale. Ambientata negli anni ’50, questa serie prequel esplorerà le complesse origini della Vought International. Il teaser offre un primo, diabolico sguardo al mondo e alla storia che caratterizzeranno questo nuovo capitolo del franchise. Tutte le serie dell’universo di The Boys sono disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Vought Rising: ecco il teaser trailer della serie spin-off di The Boys!

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VOUGHT RISING Official Trailer (2027) The Boys Spin-Off

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