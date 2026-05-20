Vought Rising | il trailer della serie spinoff di The Boys appare online

Sul web sono stati condivisi alcuni video registrati nelle sale cinematografiche che mostrano alcune sequenze della nuova serie spin-off di The Boys, intitolata Vought Rising. I clip sono stati diffusi sui social media e permettono di vedere brevi estratti delle scene che saranno presenti nello show in arrivo su Prime Video. La pubblicazione di questi video ha generato attenzione tra i fan della serie originale, che attendono il debutto del nuovo progetto.

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Sui social media sono apparsi i video girati nelle sale cinematografiche che anticipano qualche scena dell'atteso show Prime Video. L'episodio finale di The Boys è stato proiettato nei cinema e, per la gioia dei fan, sul grande schermo è stato presentato anche il trailer dello spinoff prequel Vought Rising. Il video è stato condiviso poche ore dopo online dai fan, regalando qualche anticipazione sull'atteso progetto targato Prime Video. Le anticipazioni presenti nel trailer di Vought Rising Nel trailer di Vought Rising si vede il protagonista interpretato da Jensen Ackles mentre vuole diventare un eroe. La versione di Soldatino appare molto diversa da quella mostrata negli episodi di The Boys, in cui è alle prese con varie dipendenze come quelle . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Vought Rising: il trailer della serie spinoff di The Boys appare online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Boys Vought Rising Trailer Leaks After Finale Screenings of The Boys Season 5 Episode 8 Sullo stesso argomento Vought Rising: Tutto sullo spin-off prequel di The Boys con SoldatinoMentre la quinta stagione di The Boys si prepara a chiudere i conti con la trama principale, il franchise di Prime Video sta già gettando le basi per... Leggi anche: Vought Rising: James Wolk e Dylan Arnold tra i nuovi volti del prequel di The Boys Ad ogni modo, nel 2027 arriverà invece VOUGHT RISING, la serie prequel che ci mostrerà la origin story di Soldier Boy e Stormfront. Protagonisti, Jensen Ackles, Aya Cash, Mason Dye, Elizabeth Posey e Will Hochman. #SerieTV #TheBoysTV x.com Qualcun altro si ricorda quando questo show parlava dei boys? Ora è il trampolino di lancio per Vought Rising reddit Vought Rising: il trailer della serie spinoff di The Boys appare onlineSui social media sono apparsi i video girati nelle sale cinematografiche che anticipano qualche scena dell'atteso show Prime Video. movieplayer.it The Boys: Vought Rising, il trailer dello spin-off leak online dopo il finale di The BoysIl primo teaser trailer di The Boys: Vought Rising, atteso spin-off del franchise di The Boys, è stato proiettato nei cinema nord-americani durante l'ultima puntata di The Boys, che come saprete negli ... serial.everyeye.it