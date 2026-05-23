Voto in 750 comuni | sfida tra coalizioni e teste di Lega e PD
In 750 comuni si sono svolte elezioni comunali con una sfida tra diverse coalizioni e candidati sostenuti da Lega e PD. Si attende di vedere come lo smarcamento della Lega influenzerà la stabilità del centrodestra. Tra i risultati più attesi ci sono le vittorie a Venezia e Salerno, due città chiave per il controllo politico locale. I risultati definitivi sono ancora in fase di elaborazione.
? Punti chiave Come influenzerà lo smarcamento della Lega la tenuta del centrodestra?. Chi vincerà la sfida per il controllo di Venezia e Salerno?. Perché il fronte progressista a Salerno mostra oggi forti divisioni?. Quali città decideranno il futuro dei modelli di coalizione nazionale?.? In Breve Venezia vede la sfida tra Andrea Martella e l'assessore Simone Venturini.. A Salerno Vincenzo De Luca punta al quinto mandato senza il simbolo Pd.. A Lecco Mauro Gattinoni sfida il candidato di Fratelli d'Italia Filippo Boscagli.. A Reggio Calabria Francesco Cannizzaro sfida il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
COSA è SUCCESSO dalle ELEZIONI del 2013 - FELICE CALABRO' si racconta
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