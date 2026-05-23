Voto in 750 comuni | sfida tra coalizioni e teste di Lega e PD

Notizia in breve

In 750 comuni si sono svolte elezioni comunali con una sfida tra diverse coalizioni e candidati sostenuti da Lega e PD. Si attende di vedere come lo smarcamento della Lega influenzerà la stabilità del centrodestra. Tra i risultati più attesi ci sono le vittorie a Venezia e Salerno, due città chiave per il controllo politico locale. I risultati definitivi sono ancora in fase di elaborazione.