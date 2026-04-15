Reggio Calabria | sfida a quattro e coalizioni record per il voto

Reggio Calabria si appresta ad affrontare le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata tra il 24 e il 25 aprile. Sono quattro le sfide in campo, con diverse coalizioni che hanno già annunciato i loro candidati. La campagna elettorale si concentra sulla corsa per il rinnovo dell’amministrazione cittadina, con diversi schieramenti pronti a competere per ottenere il sostegno degli elettori.

Reggio Calabria si prepara alla sfida elettorale del 24 e 25 maggio, con la scadenza per il deposito delle candidature fissata tra venerdì 24 aprile e sabato 25 aprile. La corsa verso Palazzo San Giorgio vede protagonisti quattro sfidanti: Francesco Cannizzaro, Mimmo Battaglia, Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano. Mentre le trattative nelle stanze chiuse continuano a notte fonda, la composizione delle liste riflette dinamiche politiche complesse, tra alleanze in evoluzione e il ritorno delle circoscrizioni. La frammentazione del centrodestra e l’ingresso di Azione. Il fronte guidato da Francesco Cannizzaro si presenta con una struttura estremamente articolata, che conta tredici liste diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: sfida a quattro e coalizioni record per il voto Comunali di Reggio Calabria, dal referendum i segnali che le coalizioni non devono ignorareUnico comune calabrese dove ha prevalso il sì e per di più sotto un'amministrazione di centrosinistra, nella città dello Stretto le valutazioni del... Reggio Calabria: Centrosinistra al voto nel 2026, sfida per nuove energie e superare le divisioni politiche locali.Reggio Calabria: Primarie di centrosinistra, la sfida per rilanciare la politica locale Reggio Calabria è al centro di un rinnovato dibattito...