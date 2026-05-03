A Corato si avvicina il momento delle elezioni comunali con quattro candidati in corsa e due principali coalizioni che si affrontano. Sono nove le liste sostenute da De Benedittis, mentre la sfida tra i due schieramenti vede coinvolta anche una candidata che potrebbe influenzare gli esiti del voto. La campagna elettorale si fa più intensa, con i candidati pronti a presentare le proprie proposte ai cittadini.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a prevalere tra le nove liste di De Benedittis?. Come influenzerà la candidata Testino lo scontro tra i due blocchi?. Quali modelli politici si affronteranno per la gestione del territorio?. Quanto peso avranno le liste civiche nello scontro tra coalizioni?.? In Breve De Benedittis punta sulla continuità con il sostegno di nove liste elettorali.. Zona riceve l'appoggio di otto formazioni per il fronte del centrodestra.. Testino corre con due liste civiche mentre Adduci rappresenta la Democrazia Cristiana.. Le urne di Corato saranno aperte nelle giornate del 24 e 25 maggio.. Le urne di Corato si preparano a una sfida decisiva nelle giornate del 24 e 25 maggio, quando i cittadini sceglieranno il nuovo vertice dell’amministrazione comunale tra quattro candidati in lizza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corato, sfida al voto: 4 candidati e un duello tra coalizioni

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