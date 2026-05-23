Volterra | prende fuoco il trattore 62enne ustionato

Da pisatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stamattina a Volterra, un trattore ha preso fuoco in località Spicchiaiola, lungo la strada statale 68. I soccorsi sono intervenuti poco dopo le 11, dopo che il mezzo agricolo coinvolto in un’attività lavorativa ha iniziato a bruciare. Un uomo di 62 anni che si trovava sul trattore ha riportato ustioni. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

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Emergenza stamani, 23 maggio, a Volterra, per l'incendio di un trattore. Secondo quanto si apprende, passate le ore 11, i soccorsi sono arrivati in località Spicchiaiola a Volterra, zona Strada Statale 68 via Volterrana, perché il mezzo agricolo su cui lavorava un 62 enne ha preso fuoco. L'uomo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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