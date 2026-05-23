Volterra | prende fuoco il trattore 62enne ustionato

Notizia in breve

Stamattina a Volterra, un trattore ha preso fuoco in località Spicchiaiola, lungo la strada statale 68. I soccorsi sono intervenuti poco dopo le 11, dopo che il mezzo agricolo coinvolto in un’attività lavorativa ha iniziato a bruciare. Un uomo di 62 anni che si trovava sul trattore ha riportato ustioni. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.