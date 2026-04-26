Incendio in una roulotte all'Eur | gravemente ustionato un 62enne mentre cucinava rischia di morire

Un incendio ha coinvolto una roulotte nell’area Eur di Roma, causando gravi ustioni a un uomo di 62 anni che si trovava all’interno mentre stava cucinando. I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto, e l’uomo è stato trasportato in ospedale con condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ancora non sono state rese note.

Rischia di morire per le gravissime ustioni un 62enne rimasto coinvoltio in un incendio divampato in una roulotte in zona Eur a Roma. Stava cucinando, le fiamme partite forse dal malfuzionamento di un fornelletto a gas.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ottantenne gravemente ustionato mentre cerca di accendere una stufa con l’alcolMarina di Pietrasanta (Lucca), 2 marzo 2026 – Grave incidente domestico a Marina di Pietrasanta (Lucca), in Versilia, nella giornata di domenica 1... Cade in una vasca di acqua bollente mentre lavora, operaio gravemente ustionato: ricoverato in rianimazioneUn operaio di 55 anni impiegato in un'azienda che si occupa di zincatura di metalli nella Bassa Reggiana è caduto in una vasca con acqua alla... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fiamme nella notte: distrutti un capanno e una roulotte; Padre e figlio muoiono nello schianto del camioncino con il formaggio nella roulotte in fiamme a bordo dell’MG-428; Roulotte avvolta dalle fiamme, scatta l’allarme a Mongrando. Incendio in una roulotte all’Eur: gravemente ustionato un 62enne mentre cucinava, rischia di morireRischia di morire per le gravissime ustioni un 62enne rimasto coinvoltio in un incendio divampato in una roulotte in zona Eur a Roma ... fanpage.it Roma – Incendio in una roulotte, 62enne ferito gravemente (FOTO)ROMA - Intorno alle 22:30 di ieri, in via Oceano Indiano, si è verificato un grave incendio che ha coinvolto una roulotte in sosta in un'area verde nel quartie ... etrurianews.it Corriere della Sera. . Dicono gli svizzeri: «Come noi chiediamo a voi di pagare, voi potete chiedere di pagare a noi». Parole, quasi testuali, che paiono liquidare l’incendio a Crans, i suoi 41 morti e i 115 feriti, come «un banale infortunio», per usare la sintesi, a - facebook.com facebook Incendio a Roma, in fiamme una roulotte. Uomo di 62 anni in pericolo di vita ift.tt/1OpRGkj x.com