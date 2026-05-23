Volley Vigili del fuoco e Ama L’obiettivo è lo spareggio

Il Volley Vigili del Fuoco e Ama sono in corsa per lo spareggio nei play-off di volley reggiano, dove diverse squadre si contendono la qualificazione. Nei playout, invece, c’è solo la Fos CVR impegnata nella lotta per evitare la retrocessione. La competizione è ancora aperta e le squadre sono in attesa di definire le posizioni finali. La fase conclusiva dei campionati si avvicina, con partite decisive in programma.

Il volley reggiano è nel pieno dei play-off con diverse squadre impegnate, mentre nei playout retrocessione troviamo soltanto la Fos CVR. SERIE B1. La Fos CVR domani alle 20,30 a Rivalta a ingresso libero si gioca la stagione contro Riccione: per salvarsi, avendo perso l’andata 2 a 3, deve vincere 3 a 0 o 3 a 1. Se vince 3 a 2, si va al golden set ai 15, se perde retrocede in B2. Per quanto si è visto ad oggi, Riccione non è imbattile e il destino delle ragazze di Andrea Ghibaudi è solo nelle loro mani. SERIE C. Le due reggiane sono andate avanti, i Vigli del Fuoco eliminando l’Arredouno Ferrara (3-2 a Reggio e un eccellente 3 a 1 fuori casa) l’Ama San Martino che dopo aver perso l’andata 1 a 3 con la Paolo Pezzi Ravenna, ha ribaltato il confronto con un bel 3 a 0 (25-18 25-13 25-20 e 15-7 al golden set). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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