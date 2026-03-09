Un cane di un chilo e mezzo è stato estratto vivo da un pozzo artesiano di sei metri a Gambettola. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per soccorrere l’animale, che era rimasto intrappolato nel pozzo. Dopo alcune ore di operazioni di recupero, il cagnolino è stato messo in salvo e affidato alle cure di un veterinario.

Un piccolo cane di un chilo e mezzo è stato recuperato vivo dopo essere caduto in un pozzo artesiano profondo sei metri a Gambettola. L'intervento dei Vigili del Fuoco, avvenuto domenica sera, ha coinvolto il distaccamento di Cesena e il nucleo SAF di Forlì. La scena si è sviluppata nella via Sotto Rigossa, dove l'animale era rimasto bloccato nel buio del pozzo. La squadra operativa ha dovuto calarsi per raggiungere la vittima e portarla in superficie con estrema cautela. Una volta fuori dal pericolo immediato, il cagnolino è stato trasferito presso una clinica veterinaria per le cure necessarie. L'evento, accaduto alle 17:50, dimostra come la specializzazione tecnica sia fondamentale per salvare vite fragili.

© Ameve.eu - Cagnolino di 1,5 kg: i Vigili del Fuoco lo salvano da un pozzo

