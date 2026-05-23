Il Greenlucca si prepara alla sfida contro Perugia, concentrandosi sulla capacità di mantenere la lucidità in attacco. La squadra ha affrontato una recente sconfitta e cerca di migliorare le proprie prestazioni offensivi. Le condizioni fisiche di Orsini e Maffei sono in fase di valutazione, con la possibilità che partecipino alla partita di sabato. La formazione si sta allenando intensamente in vista dell'incontro.

? Domande chiave Come farà il Greenlucca a correggere l'attacco dopo la sconfitta?. Quali sono le condizioni fisiche di Orsini e Maffei per sabato?. Come influirà il cambio di palestra sulla preparazione delle atlete?. Chi gestirà il ritmo della partita sotto la pressione del Palapellini?.? In Breve Allenamenti spostati alla palestra Bacchettoni per indisponibilità di Sant’Alessio e Palatagliate.. Preparatrice Nadia Centoni ha guidato le sedute per migliorare la lucidità offensiva.. Orsini e Maffei in monitoraggio medico per infortuni dopo la gara di domenica.. Arbitri Valentino Antonelli e Claudia Puliga gestiranno il match al Palapellini.. Le ragazze del Greenlucca scendono in campo sabato 23 maggio alle ore 19 al Palapellini di Perugia per cercare di allungare la serie della finale di volley. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley, Greenlucca sfida Perugia: tutto sulla lucidità in attacco

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