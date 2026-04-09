Scudetto Volley | Piacenza sfida Perugia per il pareggio decisivo
Il PalaBanca si prepara ad accogliere giovedì 9 aprile alle 20.30 la partita tra Piacenza e Perugia, valida come secondo atto della semifinale scudetto maschile di volley. La sfida sarà decisiva per determinare quale delle due squadre avanzerà alla finale. Entrambe le formazioni si affrontano in un match che potrebbe chiudere la serie o prolungarla, a seconda dei risultati.
Il PalaBanca si prepara a ospitare la sfida decisiva di giovedì 9 aprile, alle ore 20.30, dove il Gas Sales Bluenergy Piacenza sfiderà la Sir Susa Scai Perugia per il secondo atto della semifinale scudetto maschile. I Block Devils arrivano al confronto con un vantaggio competitivo derivante dalla vittoria ottenuta nel primo match, conclusosi con un 3-1 a favore dei campioni del mondo. L’equilibrio tattico tra la prima e la quinta forza del campionato. La serie si trova in una fase cruciale. Dopo il primo set vinto dai campioni del mondo, la gerarchia della regular season viene messa alla prova dal talento dei Lupi. Da un lato, la squadra di Perugia punta a consolidare il vantaggio, rischiando di portarsi sul 2-0 e mettere i padroni di casa in una posizione di estrema difficoltà. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Scudetto: Perugia sfida Piacenza, Block Devils puntano al primato
LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: si parte con gara-1 della semifinale scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 dei playoff si superlega maschile di...
Temi più discussi: Pallavolo femminile, c’è la finale scudetto di Serie A1 2025 - 2026 · Calendario e dove vedere in diretta le partite tra Conegliano e Milano | Volley; Dove vedere in tv Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streaming; Gara 1, Perugia avversaria dei biancorossi in Semifinale Scudetto.; Semifinale scudetto, gara 1: Perugia soffre ma batte Piacenza in quattro set.
Piacenza-Perugia oggi, Superlega volley 2026: orario gara-2, tv, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it
Pallavolo SL Scudetto – Perugia impiega 2 ore per battere Piacenza, guidata da un Super SimonPerugia s’impone per 3-1 in gara 1 di semifinale scudetto contro una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che lotta per quasi due ore prima di alzare bandiera bianca. La formazione emiliana praticament ... ivolleymagazine.it
#Superlega #Semifinali #PlayOff #Scudetto Verona Volley LUBE Volley SUPERLEGA. Le Semifinali si aprono con il successo netto di Verona su Civitanova Vittoria 3 a 0 per gli scaligeri, Keita MVP. Alle 17.30 Perugia ospita Piacenza https://www.baloovolley.i - facebook.com facebook
All’Allianz Cloud gara-4 della semifinale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Savino del Bene Scandicci x.com