Volley A2 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia si rafforza in attacco | arriva Lena Scharmann

La squadra di volley femminile di serie A2 ha annunciato l’ingaggio di Lena Scharmann, opposto nata nel 1998. La giocatrice si unisce al roster con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e contribuire alla scalata verso la Serie A1. La società ha confermato il trasferimento senza rivelare dettagli commerciali o altri aspetti legati alla trattativa. La nuova acquista si inserisce nel progetto di crescita della squadra.

La Bartoccini MC Restauri vuole risalire in A1 e continua a dimostrarlo con i fatti. Ufficiale l'arrivo di quello che può rappresentare un altro dei pezzi forti dell'organico: si tratta della classe 1998 Lena Scharmann, che andrà a rinforzare la batteria degli opposti.“Quando ho saputo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Volley A2 femminile, Markovic saluta la Bartoccini MC Restauri Perugia: "Sarete sempre nel mio cuore"Termina dopo una sola stagione l'avventura in Umbria dell'opposto sloveno: "Dispiace per la retrocessione ma l'impegno non è mai mancato" Con la... Volley A2 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia sempre in prima linea contro la violenza femminileUna delegazione delle Black Angels protagonista all'evento "Mai bandiera bianca": "Lo sport veicolo di rispetto, educazione e parità" La Bartoccini... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Volley A2 femminile, la Bartoccini MC Restauri sorride: Stefania Recchia va in nazionale; Volley A2 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia ha il suo asso nella manica: Natasza Ornoch; Volley A2 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia ha il suo asso nella manica: Natasza Ornoch; Volley A2 femminile, profumo di convocazione in nazionale per la neo Bartoccini MC Restauri Ornoch. Volley A2 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia ha il suo asso nella manica: Natasza OrnochLe Black Angels hanno individuato nella schiacciatrice classe 2007 la carta per risalire subito la china. Il presidente Bartoccini: Sono fiducioso, da noi farà bene ... today.it Volley, Serie A2 Femminile: Kump lascia la Bartoccini MC RestauriE’ durata un solo anno l’esperienza di Aliz Kump con la maglia della Bartoccini MC Restauri Perugia. La giovane centrale ungherese, classe 2003, ha dato il suo contributo nel contesto di una stagione ... umbria24.it Bartoccini - MC Restauri Perugia Volley A1 Femminile. 11PM18 · Communication. Mentre la nostra Stefania è in stage con la Nazionale Noi nel frattempo vi rinfreschiamo la memoria #nazionale #blackangels #libero #highlights - facebook.com facebook