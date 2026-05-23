Voleva uccidere Ivanka Trump per vendicare Soleimani | arrestato in Turchia

Un uomo è stato arrestato in Turchia con l’accusa di aver pianificato di uccidere Ivanka Trump per vendicare la morte di Qasem Soleimani, ucciso nel 2020 da un drone statunitense. La polizia ha fermato il sospetto prima che potesse mettere in atto il suo piano. Non sono stati forniti dettagli su eventuali collegamenti o motivazioni aggiuntive. L’arresto è avvenuto in un’operazione di sicurezza senza incidenti.

Uccidere Ivanka Trump per vendicare la morte di Qasem Soleimani, il capo dei pasdaran ucciso nel 2020 da un drone statunitense. La figlia prediletta di Donald Trump sarebbe finita nel mirino di un presunto terrorista addestrato dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. L'uomo, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, preparava un attacco contro l'abitazione della First Daughter in Florida. Aveva con sé la planimetria della casa ed era pronto ad entrare in azione. Il piano sventato e l'arresto in Turchia Il suo piano, riporta il New York Post, è stato però sventato grazie all' arresto avvenuto in Turchia il 15 maggio scorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Ivanka Trump në zyrën e Ramës në kryeministri

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