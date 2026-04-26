Un uomo è stato arrestato dopo aver aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Secondo le autorità, si tratta di un soggetto che possedeva numerose armi e avrebbe avuto intenzioni di uccidere. L'episodio ha causato sorpresa e preoccupazione tra i presenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle motivazioni e sui dettagli dell’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

L'uomo che ha sparato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca è un "potenziale assassino" che intendeva uccidere e "aveva molte armi". Lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa dopo la sparatoria. "Non è la prima volta nell'ultimo paio di anni che i repubblicani vengono attaccati o uccisi. Alla luce di questa sera - ha proseguito Trump - chiedo agli americani di risolvere le differenze pacificamente. Vale per i repubblicani, i democratici, gli indipendenti, i progressisti". "Ho parlato con l'agente del Secret Service ferito - ha poi rassicurato il presidente Usa - e sta bene: il giubbotto antiproiettile ha fatto il suo lavoro". Trump ha pubblicato sul suo social Truth quella che sembra essere la foto dell'uomo che ha sparato, 'È una persona malata, viene dalla California" ha poi specificato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, l'uomo che ha sparato a Washington voleva uccidere

Trump sul missile che ha colpito una scuola in Iran

Notizie correlate

Trump, ergastolo all’uomo che ha tentato di uccidere il presidente(Adnkronos) – Ergastolo per Ryan Routh, l'uomo condannato lo scorso anno per aver tentato di uccidere l'allora candidato alla presidenza Donald Trump...

Pusher ucciso a Rogoredo: arrestato l’agente che ha sparato. Il pm: “Può uccidere ancora”Il provvedimento, spiega la Procura, si fonda “sugli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra mobile” e dalla Polizia scientifica e in...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Donald Trump, l'uomo che si crede Provvidenza e si trasforma in un pericoloso dio della guerra; Paolo Zampolli, chi è l'uomo dei 20 miliardi in 20 minuti vicino a Donald Trump. Il ruolo della ex compagna e i rapporti con Epstein; Trump ha perso il controllo - Pierre Haski; Usa, l’uomo di Trump alla guida della CISA chiede di ritirare la candidatura.

Trump, l'uomo che ha sparato a Washington voleva uccidereL'uomo che ha sparato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca è un potenziale assassino che intendeva uccidere e aveva molte armi. Lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa dopo la ... ansa.it

Paolo Zampolli, l’uomo di Trump che conosce il legame tra Epstein e Melania: l’inchiesta di ReportPaolo Zampolli, imprenditore e inviato speciale del presidente Trump, dice di aver presentato il tycoon e l'attuale moglie, Melania Trump ... fanpage.it

Trump, l'uomo che ha sparato a Washington voleva uccidere. 'L'agente colpito sta bene. Risolviamo le differenze pacificamente' #ANSA - facebook.com facebook

Un sospettato è stato fermato dopo l'allarme scattato alla cena di Trump con i media a seguito di un boato nella lobby dell'hotel dove è ospitato l'evento. Lo riferiscono igiornalisti presenti citando fonti dei servizi segreti. x.com