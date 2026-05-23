Volanti e fari ma anche paraurti | in paese è allarme auto smontate
A Calvagese della Riviera sono stati trovati diversi veicoli smontati, con parti come fari, volanti e paraurti asportati. L’episodio si è verificato nei parcheggi pubblici del paese, suscitando preoccupazione tra i residenti. Non sono stati ancora individuati i responsabili, e le forze dell’ordine stanno indagando per identificare gli autori di questi furti di parti di auto.
Cresce la preoccupazione a Calvagese della Riviera dopo l’ennesimo episodio di auto cannibalizzate nei parcheggi del paese. Volanti spariti, fari smontati, paraurti asportati e abitacoli devastati: nelle ultime settimane diversi residenti si sono ritrovati le proprie vetture depredate durante la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
1960 Corvette Convertible *BODY-OFF RESTO, ONE OWNER SINCE 1972*
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