Volanti e fari ma anche paraurti | in paese è allarme auto smontate

Notizia in breve

A Calvagese della Riviera sono stati trovati diversi veicoli smontati, con parti come fari, volanti e paraurti asportati. L’episodio si è verificato nei parcheggi pubblici del paese, suscitando preoccupazione tra i residenti. Non sono stati ancora individuati i responsabili, e le forze dell’ordine stanno indagando per identificare gli autori di questi furti di parti di auto.