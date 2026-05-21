entra nel vivo la festa di san menna eremita a vitulano

A Vitulano, la celebrazione dedicata a San Menna Eremita si sta svolgendo in modo intenso, coinvolgendo la comunità locale in vari eventi e manifestazioni. La festa, che si ripete annualmente, richiama numerosi partecipanti e si caratterizza per processioni, rituali e momenti di aggregazione pubblica. Durante le giornate, vengono allestite iniziative che richiamano tradizioni antiche e pratiche religiose, offrendo un'occasione di ritrovo e di celebrazione collettiva per i residenti del paese.

Tempo di lettura: 4 minuti Vitulano entra nel vivo dei solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, cuore spirituale e identitario della comunità. Dopo i primi momenti di preparazione religiosa e gli appuntamenti inaugurali, la festa raggiunge ora la sua fase centrale, in un clima di profonda partecipazione, devozione e forte coinvolgimento popolare. Le giornate clou del programma religioso e civile stanno per animare il paese con celebrazioni liturgiche, processioni, eventi culturali e spettacoli che uniscono fede, tradizione e intrattenimento, coinvolgendo fedeli, famiglie e visitatori. La comunità vitulanese si stringe attorno al... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Viterbo, Italy San Pellegrino in Fiore Flower Festival | Medieval City of the Popes | 4K

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