Vis quarant’anni fa il trionfo di Senigallia

Quarant’anni fa, una squadra di Senigallia vinse il campionato di C2, segnando un momento storico per la città. L’evento si distinse non solo per il risultato sportivo, ma anche per il modo in cui fu raggiunto e per i contenuti trasmessi. La vittoria rappresentò un punto di svolta, diventando un ricordo importante nella storia locale.

Fu un evento epocale. Non tanto e non solo per la categoria conquistata (la C2), quanto per il modo e per i contenuti. Un calcio epico, una onda di entusiasmo verticale e piena, dopo cinque anni di magri risultati. Il 25 maggio di 40 anni fa, la Vis vinceva gli spareggi di Senigallia contro Gubbio e Riccione, in due partite al cardiopalma che trascinarono allo stadio 14mila spettatori in due gare (7500 con il Gubbio, 6.500 con il Riccione). Era la Vis di Walter Nicoletti e del diesse Silvio Margelloni, che Mariolone Nicolini, dirigente con due cuori (uno bianco e uno rosso) scovò nella vicina Sant’Arcangelo, intuendone le capacità. Fu ripagato da un campionato condotto (quasi) sempre in testa, fino al tracollo di Russi della quart’ultima giornata, un 2-0 che segnò l’aggancio di Gubbio e Riccione alla capolista Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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