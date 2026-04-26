Quarant’anni fa il disastro di Chernobyl

Da webmagazine24.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarant’anni fa, alle 1.24 del 26 aprile 1986, un guasto al reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl ha causato il più grave incidente nella storia dell’energia nucleare. La centrale si trova a Pripyat, in Ucraina, e l’evento ha portato a un’esplosione che ha disperso materiali radioattivi nell’ambiente circostante. L’incidente ha avuto conseguenze immediate e a lungo termine sulla salute e sull’ecosistema della zona.

(Adnkronos) – Quarant'anni fa, all’1.24 del 26 aprile 1986, un guasto al reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl, a Pripyat in Ucraina, provoca il più grande incidente della storia dell’energia nucleare. A dare vita al disastro, "gravi deficienze nel design del reattore e del sistema di spegnimento" combinate con la "violazione" delle procedure. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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