Quarant’anni fa il disastro di Chernobyl Come è la situazione oggi

Quarant'anni fa, alle 1.24 del 26 aprile 1986, un incidente alla centrale nucleare di Chernobyl diresse un'onda di radioattività che si diffuse nell'area. Il reattore numero 4 andò in crisi a causa di un guasto e di problemi nelle procedure di sicurezza, causando un'esplosione. Da allora, l'area circostante è stata evacuata e rimane un sito contaminato. Oggi, le autorità monitorano ancora i livelli di radioattività e la zona è parzialmente abbandonata.

Quarant’anni fa, all’1.24 del 26 aprile 1986, un guasto al reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl, a Pripyat in Ucraina, provoca il più grande incidente della storia dell’energia nucleare. A dare vita al disastro, “gravi deficienze nel design del reattore e del sistema di spegnimento” combinate con la “violazione” delle procedure operative: con l’esplosione nel reattore numero quattro, una grande nube radioattiva si disperde nell’atmosfera contaminando vaste aree dell’Ucraina, della Bielorussia e della Russia per poi investire tutta Europa, contaminando migliaia di chilometri quadrati di terreno. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) viene ufficialmente informata dell’incidente solo il 30 aprile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Ti racconto il disastro di Chernobyl del 26 aprile 1986 #chernobyl #disastro #nucleare #storia Notizie correlate Leggi anche: Quarant’anni fa il disastro di Chernobyl Chernobyl: la serie tv che ricorda il disastro avvenuto 40 anni faAll’1:23 del 26 aprile 1986 a Chernobyl, in Ucraina, si verificò il più grande e grave incidente nucleare della storia: uno dei reattori della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Quarant'anni fa il disastro di Chernobyl; Quarant'anni fa il disastro di Chernobyl, in Rai una programmazione dedicata per ricordarlo; Chernobyl: quarant’anni fa una nube attraversò i cieli; Lo sport dentro la nube, quarant’anni fa il disastro di Chernobyl. Quarant'anni fa il dramma di Chernobyl, il peggior disastro nucleare civile della storiaL'Ucraina commemora il 40/mo anniversario dell'esplosione alla centrale nucleare di Chernobyl, il peggior disastro nucleare civile della storia. La ricorrenza arriva quattro anni dopo l'invasione ... ansa.it Quarant'anni fa il disastro di Chernobyl, in Rai una programmazione dedicata per ricordarloSu RaiNews24, domani alle 11 lo speciale con Marco Dedola dal Museo Enrico Fermi. Su Rai Play servizi, inchieste e reportage, oltre alla puntata di Ossi di Seppia Chernobyl, zona rossa ... rainews.it Sono passati quarant’anni dal catastrofico incidente. Adottato da una famiglia di Lucca, Yury ci ha raccontato la sua storia - facebook.com facebook Lo sport dentro la nube, quarant’anni fa il disastro di Chernobyl x.com