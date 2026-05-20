Ebola cosa sta succedendo davvero | sintomi contagio vaccini e il rischio reale per l’Italia

Da panorama.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, l’attenzione sull’ebola si è riaccesa, portando nuovamente al centro delle notizie le questioni legate a questa malattia. Si parla di sintomi, modalità di contagio e delle sperimentazioni sui vaccini in corso. Il rischio di diffusione si sta valutando in relazione a possibili casi provenienti da zone colpite. Per l’Italia, questa situazione ha riacceso timori riguardo a eventuali contagi e alle misure da adottare per contenere eventuali focolai.

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Negli ultimi giorni una parola che sembrava appartenere agli archivi delle grandi emergenze sanitarie globali è tornata improvvisamente al centro delle cronache:  ebola. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  ha dichiarato un’ emergenza sanitaria internazionale  dopo una nuova recrudescenza del virus tra la  Repubblica Democratica del Congo (RDC)  e l’ Uganda, dove si stanno registrando casi confermati, decessi e segnali di trasmissione transfrontaliera. Si tratta di un livello di allerta molto elevato, lo stesso utilizzato quando un focolaio richiede coordinamento globale, anche se, è bene chiarirlo subito, non significa che ci troviamo davanti a una nuova pandemia. 🔗 Leggi su Panorama.it

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