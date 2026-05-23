Violenza su donne Hunziker | Da collaborazione consulenti lavoro risultati importantissimi

Da iltempo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La collaborazione tra il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e altre istituzioni ha portato a risultati considerati significativi nella lotta contro la violenza sulle donne. Durante un intervento, si è sottolineato come questa collaborazione abbia contribuito a sviluppare iniziative e progetti specifici. Non sono state fornite dettagli sui contenuti di tali iniziative, né sui risultati concreti raggiunti. La comunicazione si concentra sull'importanza di questa cooperazione per affrontare il problema.

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Roma, 23 mag. (AdnkronosLabitalia) - "La collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, con la Fondazione lavoro e la Fondazione studi, ha portato a risultati importantissimi, per i quali ringrazio prima di tutto il presidente Rosario De Luca e insieme a lui tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative in favore di Doppia Difesa per il contrasto della violenza sulle donne". A dirlo Michelle Hunziker, nella sua veste di presidente della onlus Doppia Difesa, in un videomessaggio al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma. "Il mio - ha sottolineato - è un ringraziamento doppio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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