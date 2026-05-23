Violenza su donne Hunziker | Da collaborazione consulenti lavoro risultati importantissimi
La collaborazione tra il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e altre istituzioni ha portato a risultati considerati significativi nella lotta contro la violenza sulle donne. Durante un intervento, si è sottolineato come questa collaborazione abbia contribuito a sviluppare iniziative e progetti specifici. Non sono state fornite dettagli sui contenuti di tali iniziative, né sui risultati concreti raggiunti. La comunicazione si concentra sull'importanza di questa cooperazione per affrontare il problema.
Roma, 23 mag. (AdnkronosLabitalia) - "La collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, con la Fondazione lavoro e la Fondazione studi, ha portato a risultati importantissimi, per i quali ringrazio prima di tutto il presidente Rosario De Luca e insieme a lui tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative in favore di Doppia Difesa per il contrasto della violenza sulle donne". A dirlo Michelle Hunziker, nella sua veste di presidente della onlus Doppia Difesa, in un videomessaggio al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma. "Il mio - ha sottolineato - è un ringraziamento doppio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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