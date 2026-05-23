Violenza su donne Hunziker | Da collaborazione consulenti lavoro risultati importantissimi

Notizia in breve

La collaborazione tra il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e altre istituzioni ha portato a risultati considerati significativi nella lotta contro la violenza sulle donne. Durante un intervento, si è sottolineato come questa collaborazione abbia contribuito a sviluppare iniziative e progetti specifici. Non sono state fornite dettagli sui contenuti di tali iniziative, né sui risultati concreti raggiunti. La comunicazione si concentra sull'importanza di questa cooperazione per affrontare il problema.