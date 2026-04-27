Sicurezza | i Consulenti del Lavoro di Salerno a confronto su Digitalizzazione Appalti e Nuove Normative per le Pmi

Domani 28 aprile, dalle 9 alle 13, presso l’Hotel Mediterranea di Salerno, si svolgerà un incontro dedicato alla sicurezza sul lavoro. L’evento è organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno. Durante l’incontro si discuterà di temi come la digitalizzazione, le appalti e le nuove normative che riguardano le piccole e medie imprese. La giornata coincide con la celebrazione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro.

In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro, domani 28 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, al Mediterranea Hotel di Salerno (via Generale Clark) su iniziativa dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, si terrà l’incontro su.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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