Violenza sessuale su una studentessa arrestato un 78enne

Un uomo di 78 anni, di origini irachene e con precedenti, è stato arrestato a Perugia con l’accusa di aver molestato una studentessa. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver ricevuto una denuncia e aver raccolto elementi che collegano l’uomo all’episodio di violenza sessuale. L’indagato si trova ora in custodia, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Perugia, 23 maggio 2026 – Un 78enne di origini irachene, residente a Perugia (con precedenti di polizia) è stato arrestato per violenza sessuale. A eseguire l’arresto sono stati i carabinieri: mentre erano impegnati in un servizio di prevenzione nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge, hanno udito delle urla provenire da una via limitrofa. Giunti subito sul posto, i militari hanno trovato una studentessa italiana 20enne che ha riferito che poco prima, mentre camminava con la sorella, era stata avvicinata da uno sconosciuto, il quale l'aveva palpeggiata ed apostrofata con termini offensivi ed ingiuriosi. Gli agenti hanno proceduto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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