Violenza sessuale su un bimbo di 3 anni in una libreria | arrestato 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver commesso una violenza sessuale su un bambino di 3 anni in una libreria di Secondigliano. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione di una donna, che aveva chiamato il 112 riferendo di un episodio di abuso avvenuto in un centro commerciale chiamato La Birreria.

Attimi di terrore al centro commerciale La Birreria di Secondigliano. Una donna contatta il 112 e segnala una violenza sessuale in danno di un bambino. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella intervengono nel centro commerciale. Dagli accertamenti emerge che poco prima un uomo avrebbe "toccato" un bambino. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 19 in una libreria. Una coppia è con il bambino di 3 anni e stanno dando un'occhiata in giro. Tra un titolo e l'altro qualche secondo di distrazione. Un uomo sulla cinquantina è seduto su uno sgabello. Il piccolo gironzola tra i corridoi della libreria quando si avvicina a quell'uomo che indossa la tuta della nettezza urbana ASIA in fondo al negozio.

Orrore tra Calenzano e Crotone, violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni: arrestato rappresentante fiorentino di 52 anniFirenze, 17 dicembre 2025 – Violenza sessuale aggravata su minore di 14 anni e atti persecutori.

