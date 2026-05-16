Una studentessa tedesca è stata molestata in pieno centro a Catania. L’episodio si è verificato durante il giorno e ha causato uno stato di shock alla vittima. Dopo aver segnalato l’accaduto, le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno arrestato un uomo di 44 anni ritenuto responsabile della molestia. L’indagine è ancora in corso e si stanno raccogliendo ulteriori elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Eseguito a Catania un arresto per violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Una studentessa tedesca di 24 anni sarebbe stata molestata da un uomo che, dopo averla seguita, l’avrebbe palpeggiata, provocandole un forte stato di shock emotivo. L’uomo, identificato come un 44enne residente in Lombardia ma domiciliato a Catania, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio nel centro cittadino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la collaborazione tra le Forze di Polizia ha permesso di intervenire tempestivamente e assicurare alla giustizia il presunto responsabile di gravi reati ai danni di una giovane donna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Studentessa sotto shock a Catania, palpeggiata in pieno centro: 44enne arrestato per violenza sessuale

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