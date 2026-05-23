violenza e bambini princi guida la svolta europea

La nuova direttiva europea riconosce i minori testimoni di violenza come vittime e prevede l’istituzione di servizi di protezione integrati. La revisione, approvata di recente, mira a rafforzare la tutela dei bambini coinvolti in situazioni di violenza, garantendo un intervento più immediato e coordinato. La normativa si applica a tutti gli Stati membri, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e la tutela legale per i minori.

La revisione della Direttiva europea riconosce i minori testimoni di violenza come vittime e introduce servizi integrati di protezione.. La violenza domestica non è mai un episodio isolato né un fatto confinato tra le mura di casa. È un fenomeno che attraversa le relazioni, segna le biografie e incide profondamente sullo sviluppo dei più piccoli. Quando si parla di violenza e bambini, si tende ancora troppo spesso a pensare che il minore sia un osservatore esterno, un testimone involontario. In realtà, chi assiste alla violenza contro un genitore ne subisce l’impatto in modo diretto, profondo, duraturo. Per anni la violenza assistita è stata considerata una dimensione secondaria, quasi un effetto collaterale della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Why Did The Maya Abandon Their Pyramids Before Finishing Them History For Sleep

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