Giusi Princi | 60 milioni UE per la cultura europea

Giusi Princi annuncia che l’UE ha stanziato 60 milioni di euro per sostenere la cooperazione culturale tra i paesi europei. La somma fa parte del nuovo bando 2026 di Creative Europe, destinato a rafforzare i progetti culturali e promuovere la collaborazione tra istituzioni e operatori del settore. La decisione mira a sostenere le attività artistiche e culturali in tutta Europa.

Il nuovo bando 2026 di Creative Europe rappresenta un passaggio decisivo per il settore culturale europeo. L’eurodeputata calabrese Giusi Princi, membro della Commissione Cultura e Istruzione (CULT) del Parlamento Europeo, è tra le principali sostenitrici dell’iniziativa. Il programma mette a disposizione 60 milioni di euro per rafforzare la cooperazione culturale tra i Paesi membri. L’obiettivo è sostenere il talento artistico e promuovere pratiche innovative attraverso progetti transnazionali. Il bando, fortemente sostenuto da Giusi Princi, finanzierà circa 150 progetti transnazionali, coinvolgendo organizzazioni culturali di ogni dimensione, comprese micro e piccole realtà. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

