In Europa sono state approvate nuove regole per migliorare la tutela di cani e gatti, segnando un passo avanti nelle norme sul benessere animale. A Strasburgo è stato votato un provvedimento che introduce modifiche alle leggi esistenti, riconoscendo maggiormente il valore della vita degli animali domestici. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto alla normativa precedente e riguarda l’intera Unione Europea.

L’Europa alza gli standard di civiltà: nuove regole per la tutela di cani e gatti. A Strasburgo è arrivato un voto che segna un cambio di passo nella tutela di cani e gatti e, più in generale, nel modo in cui l’Unione Europea riconosce il valore della vita animale. L’europarlamentare calabrese Giusi Princi ha commentato il risultato definendolo una conquista attesa da anni, un intervento che finalmente mette ordine in un settore dove abusi, crudeltà e commercio illegale hanno prosperato troppo a lungo. Princi ha parlato di una “battaglia di civiltà”, ricordando come il Parlamento europeo abbia scelto di intervenire con norme chiare e vincolanti.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Tutela cani e gatti, Princi guida la svolta europea

The Wisdom of Father Brown

Notizie correlate

Cani e gatti europei, arrivano nuove regole per la loro tutela: ecco tutti gli obblighi e i divieti, quattro anni per adeguarsiMicrochippatura e registrazione obbligatorie di tutti i cani e gatti nell’Unione europea e divieto di allevamento di cani o gatti con caratteristiche...

Leggi anche: Proteggere cani e gatti, piante primaverili velenose: la guida completa

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Prime norme UE per proteggere cani e gatti da maltrattamenti | Attualità | Parlamento europeo; Microchip obbligatorio e divieti per riproduzione, Strasburgo approva le norme per il benessere di cani e gatti; Nuove regole in Europa per la tutela di cani e gatti; Microchip obbligatori, stop a razze estreme e nuove regole Ue per cani e gatti: svolta storica sulla tutela a….

Cani e gatti europei, arrivano nuove regole per la loro tutela: ecco tutti gli obblighi e i divieti, quattro anni per adeguarsiMicrochippatura e registrazione obbligatorie di tutti i cani e gatti nell’Unione europea e divieto di allevamento di cani o gatti. notizie.com

La filantropia per i diritti di cani e gatti: l’Europa dice sì (è la prima volta)In Europa via libera definitivo alle prime norme in materia di allevamento, detenzione, tracciabilità, importazione e gestione di cani e gatti. Per Pier Giovanni Capellino, fondatore e presidente di F ... vita.it

Il gruppo europeo delle associazioni che si occupano di tutela e benessere animale rilanciano la campagna di sensibilizzazione di un'organizzazione finlandese, SAY, che ha reso noto le pratiche di sfruttamento e maltrattamento dei cani da slitta per acconten - facebook.com facebook

UN PASSO AVANTI NELLA TUTELA DEGLI ANIMALI Il regolamento che impone il microchip e la registrazione in banche dati interoperabili per cani e gatti è un argine al deprecabile fenomeno del randagismo che, soprattutto nel Sud Italia, resta ancora un pr x.com