Teramo | 5 Stelle spiegano il No al referendum con esperti

A Teramo, il Movimento 5 Stelle ha convocato un incontro pubblico per discutere il loro no al referendum previsto per il 22 e 23 marzo. L'evento vede la partecipazione di esperti che spiegano le ragioni della loro posizione. L'obiettivo è fornire informazioni chiare e dirette ai cittadini interessati a comprendere meglio questa scelta.

Il Movimento 5 Stelle organizza a Teramo un incontro pubblico per il No al referendum del 22 e 23 marzo. L’evento si terrà domenica 15 marzo alle 17:30 nella Sala Ipogea di Piazza Garibaldi. Daniela Torto aprirà i lavori, seguita da Gianguido D’Alberto, Alessandra Maiorino, Valentina Corneli, Daniele Paolanti e Gabriella Di Girolamo. La coordinatrice Simona Astolfi sottolinea l’importanza di informarsi prima di votare. Un appuntamento tecnico nel cuore di Teramo. La scelta della location non è casuale. La Sala Ipogea, situata in Piazza Garibaldi, rappresenta un punto di riferimento storico per la città. Questo luogo ospiterà un dibattito che mescola politica e diritto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo: 5 Stelle spiegano il No al referendum con esperti Articoli correlati Gavirate: esperti e politici spiegano il Sì al referendum giustiziaIl cuore della questione giudiziaria si sposta venerdì 13 marzo alle ore 21 a Gavirate, dove nella sala consiglio comunale si terrà un incontro... Gallarate: esperti spiegano perché dire No al referendumLa città di Gallarate si prepara a diventare il palcoscenico centrale del dibattito politico costituzionale che sta attraversando la Lombardia e...