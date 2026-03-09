Gallarate | esperti spiegano perché dire No al referendum

A Gallarate si sta sviluppando un dibattito acceso riguardo al referendum, con esperti che spiegano le ragioni per cui molte persone scelgono di dire no. La città si prepara ad accogliere discussioni pubbliche e confronti tra cittadini, politici e studiosi, mentre il tema diventa sempre più centrale nel panorama locale e regionale. La questione coinvolge diversi settori e interessa un ampio pubblico.

La città di Gallarate si prepara a diventare il palcoscenico centrale del dibattito politico costituzionale che sta attraversando la Lombardia e l'intera nazione. Giovedì 12 marzo, alle ore 21:00, presso le Scuderie Martignoni in via Mauro Venegoni 3, un comitato locale ha organizzato un incontro pubblico per esporre le ragioni del voto contrario alla riforma dell'ordinamento giudiziario. L'iniziativa, promossa dal Comitato gallaratese per il No al Referendum, mira a spiegare ai cittadini perché la modifica proposta alla Costituzione, che introduce la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, rappresenti un rischio per i principi fondamentali dello Stato.